Трое сотрудников ДПС в Москве пострадали в ДТП при преследовании нарушителя, сообщила в воскресенье пресс-служба столичного главка МВД.

Как пояснил представитель правоохранительных органов, полицейские попытались остановить автомобиль марки «Мерседес» около трех часов ночи, но водитель проигнорировал требования стражей правопорядка. Сотрудникам ДПС пришлось организовать преследование нарушителя.

«На Новослободской улице водитель «Мерседеса» совершил столкновение с патрульной машиной ДПС, в результате чего пострадали трое сотрудников и пассажир «Мерседеса», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

На владельца иномарки были составлены административные протоколы, по факту инцидента проводится доследственная проверка.