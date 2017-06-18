Лесной пожар в центральной части Португалии унес жизни 25 человек, 15 пострадали, сообщил в телеэфире премьер-министр страны Антониу Кошта.

Чиновник отметил, что «речь идет о самой крупной трагедии за последние годы, связанной с лесными пожарами». Погибшие находились в автомобилях, которые из-за пожара оказались заблокированы на трассах, трое скончались от отравления дымом.

С пожарами борются около 600 пожарных, в Португалии будет объявлен национальный траур.