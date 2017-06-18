Армия Ирака начала штурм районов Старого города в Мосуле, находящихся под контролем террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация запрещена в России), об этом сообщается в заявлении пресс-службы иракских ВС.

«Армия, контртеррористические силы и федеральная полиция начали наступление на Старый город», — заявил командующий операцией в Мосуле Абдель-Амир Яралла.

Иракским военным ранее удалось взять под контроль районы в окружении Старого города в западной части Мосула, по данным командования, под контролем боевиков остается менее 1% территории Мосула.