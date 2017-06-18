Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос созвал экстренное заседание совета безопасности страны после взрыва в торговом центре в Боготе.

Сантос заявил, что теракт не окажет влияния на работу правительства и жителей по поиску мирного урегулирования в стране. Глава государства пообещал выплаты компенсаций семьям погибших, передает «РИА Новости».

«Завтра (в воскресенье) мы сделаем новые заявления после проведения совета безопасности, сейчас я не хотел бы спекулировать на тему, кто стоит за этой террористической атакой, идет расследование, пока четких указаний на виновных нет», — сказал Сантос.

Свою причастность к взрыву отвергли «Революционные вооруженные силы Колумбии» и «Армия национального освобождения», которые являются наиболее крупными группировками, действующими на территории страны.

В результате мощного взрыва в торговом центре Andino погибли три человека, включая 23-летнюю волонтера из Франции, которая планировала вскоре вернуться на родину. Мэр Боготы квалифицировал произошедшее как теракт, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.