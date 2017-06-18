Главой Министерства иностранных дел Южной Кореи впервые стала женщина. Церемония назначения Кан Ген Хва состоялась в Сеуле.

Кандидатура нового министра была предложена президентом Мун Чже Ином в конце мая. 7 июня назначение Кан Ген Хва было одобрено парламентом.

Кан Ген Хва родилась в 1955 году в Южной Корее, в юности жила в США, где получила научную степень Массачусетского университета по специальности политическая дипломатия. С 2001 года начала карьеру в ООН. В 2013 году была назначена старшим помощником генсека ООН по координации гуманитарных вопросов. В октябре прошлого года стала старшим политическим советником.

Назначение Кан Ген Хва на пост главы МИД в Южной Кореи было воспринято неоднозначно. Многие опозиционные силы указывают на факты неуплаты налогов и махинаций с регистрацией ее старшей дочери.