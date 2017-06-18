Не менее пяти сотрудников полиции погибли при нападении вооруженных боевиков на полицейскую зону в городе Гардез на востоке Афганистана, еще четверо стражей правопорядка были ранены.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления полиции, инцидент произошел в воскресенье в 6.15 утра по местному времени. Столкновения с боевиками продолжаются, на место прибыли спецподразделения армии и управления безопасности.

По данными СМИ, злоумышленники сначала подорвали у КПП начиненный взрывчаткой автомобиль, а затем ворвались на территорию полицейской зоны. При этом пресс-служба МВД исламской республики сообщает, что правоохранителям удалось ликвидировать двоих нападавших.