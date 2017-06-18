Бывший чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF Сергей Ковалев проиграл бой-реванш против американца Андре Ворда, не сумев вернуть себе титулы по этим версиям.

Бой был остановлен в восьмом раунде, Уорд одержал победу техническим нокаутом. На кону в поединке, который проходил в Лас-Вегасе, стояли пояса по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе, передает «Р-Спорт».

Уорд нанес Ковалеву запрещенный удар ниже пояса, после этого россиянин пропустил целую серию ударов, к нему подбежал рефери и, несмотря на заверения Ковалева, что он может продолжать бой, присудил победу Уорду техническим нокаутом.

Ковалев, таким образом, потерпел второе поражение в карьере (30 побед, 26 нокаутом). Для Уорда эта победа стала 32-й из 32 (16 нокаутом).

Прошлый и единственный с отрицательным исходом поединок Ковалев также проиграл Уорду в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе. Победа американцу досталась по очкам. Тогда представители российского спортсмена выразили несогласие с решением судей.

Ковалев уже заявил о намерении провести третий бой против Уорда.