Яхта из России Katalexa, которую ранее задержали сотрудники пограничной службы КНДР, должна прибыть во Владивосток 19 июня. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Морской координационно-спасательный центр Владивостока.

Katalexa была задержана властями КНДР «по недоразумению» — местные рыбки приняли яхту за браконьерское судно. Позже власти сообщили, что данный инцидент был полностью урегулирован и яхта может покинуть воды Северной Кореи.

Ранее приморские СМИ опубликовали сообщения о том, что северокорейское судно захватило яхту в северо-западной части Японского моря.