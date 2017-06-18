Повстанческая группировка «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) отвергла свою причастность к взрыву в Боготе, унесшему жизни трех человек.

Об этом заявил в Twitter ее лидер Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко.

«Солидарность с сегодняшними жертвами в Боготе. Этот акт могли осуществить только те, кто хочет закрыть пути мира и примирения», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в столице Колумбии прогремел взрыв, который унес жизни трех человек, в том числе гражданки Франции.

Напомним, что в конце прошлого года РВСК заключила мир с правительством страны и приступила к разоружению своих боевиков, положив тем самым конец гражданской войне, которая длилась почти полвека и унесла жизни 220 тыс. человек.