Власти Китая сокращают число рабочих мест для граждан из КНДР, что в США и Японии считают признаком выполнения Пекином обещаний оказать давление на Пхеньян, сообщает ведущая японская газета Nikkei.

Издание отмечает, что еще в 2016 году, когда СБ ООН принял резолюцию, осуждающую действия КНДР, Китай рекомендовал ряду компаний не принимать на работу северокорейских рабочих. По данным издания, с тех пор число таких компаний в Китае растет. Рост отмечен прежде всего в приграничных с КНДР провинциях Цзилинь и Ляонин, передает ТАСС.

Газета также сообщает, что Китай не делал никаких официальных письменных распоряжений об этом. Nikkei также напоминает, что Пекин не поддерживает введение односторонних санкций на основании резолюций ООН.

Другая японская газета Yomiuri сообщает, что Китай, вероятно, снизил экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР.

Напомним, США и Япония неоднократно обращались к властям Китая с призывом оказать давление на КНДР, так как Пекин является основным торговым партнером Северной Кореи, а Вашингтон и Токио уже исчерпали возможности принудить Пхеньян отказаться от ракетных пусков и ядерной программы.