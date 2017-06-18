Двухпарусное гавайское каноэ Hokulea совершило кругосветное путешествие и вернулось к берегам Гонолулу спустя три года сообщает Hawaii News Now.

В лагуне Мэджик для встречи путешественников собрались десятки тысяч людей. Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл вручил экипажу судна ключ от города.

Во время путешествия экипаж каноэ использовал только древние навигационные техники. Моряки ориентировались по звездам, солнцу, волнам и птицам. Каноэ преодолело расстояние в 40 тыс. морских миль и побывало в 150 портах.

Целью кругосветного путешествия было распространение идеи об экологической устойчивости и заботе о нашей планете.

На планирование деталей кругосветки ушло шесть лет, еще два года заняла подготовка экипажа.