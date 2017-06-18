Друг убитого вместе с Артемом Зиберовым Шади Наджар, был причастен к ограблению из-за наркотиков этой зимой.

Об этом заявила полиция штат Мэриленд, которая задержала предполагаемых убийц школьников.

«Допрос друга Наджара показал, что Наджар был причастен к ограблению, связанному с наркотиками, в декабре 2016 или в январе 2017 года», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Свидетель также сообщил, что за полчаса до гибели Наджар договорился о встречи с Роджером Гарсия.

Ранее полиция задержала Гарсию, его 24-летнего брата Эдгара Гарсию-Гаона и их друга 25-летнего Хосе Каналеса-Янеса, которым предъявлены обвинения в двойном убийстве, возможно, совершенному из мести.