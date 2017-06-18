КНДР назвала действия США в Сирии «актом государственного терроризма»
Северная Корея расценивает действия США в Сирии как «грубый акт государственного терроризма», пишет ТАСС со ссылкой «Нодон синмун».
«Осуществляя такую провокационную стратегию под предлогом антитеррористической операции, США рассчитывают поставить под свой контроль весь ближневосточный регион», — прокомментировал ЦТАК ситуацию в Сирии.
По мнению авторов комментария, США ответственны за подрыв безопасности и глобального мира, и предпринимаемые КНДР шаги по укреплению обороноспособности страны являются вполне оправданными.
ЦТАК также подчеркнул, что в стране «будут и впредь ускоренными темпами развивать ядерные силы сдерживания в количественном и качественном отношении, чтобы эффективно противодействовать провокационным акциям США».