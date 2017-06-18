Северная Корея расценивает действия США в Сирии как «грубый акт государственного терроризма», пишет ТАСС со ссылкой «Нодон синмун».

«Осуществляя такую провокационную стратегию под предлогом антитеррористической операции, США рассчитывают поставить под свой контроль весь ближневосточный регион», — прокомментировал ЦТАК ситуацию в Сирии.

По мнению авторов комментария, США ответственны за подрыв безопасности и глобального мира, и предпринимаемые КНДР шаги по укреплению обороноспособности страны являются вполне оправданными.

ЦТАК также подчеркнул, что в стране «будут и впредь ускоренными темпами развивать ядерные силы сдерживания в количественном и качественном отношении, чтобы эффективно противодействовать провокационным акциям США».