В пресс-службе посольства России в США сообщили, что в диппредставительстве надеются на скорейшее расследование убийства Артема Зиберова и привлечение убийц к ответственности.

«Рассчитываем на скорейшее завершение расследования и на привлечение убийц российского гражданина к справедливому суду», — говорится в сообщении посольства, которое приводит «РИА Новости».

В субботу полиция США арестовала трех подогреваемых в убийстве Артема Зиберова. Напомним, 18-летний Зиберов и его друг, 17-летний Шади Наджар были расстреляны в автомобиле в пригороде Вашингтона 5 июня. По ним было произведено более 30 выстрелов.