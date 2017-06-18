На улице Новослободская в центре Москвы произошло столкновение трех автомобилей, пострадало четыре человека, сообщило столичное управление ГИБДД.

«Три автомобиля столкнулись на Новослободской улице в Москве, четыре человека пострадали», — сообщили в ГИБДД. Других подробностей инцидента в управлении не привели, передает РИА «Новости».

Как сообщает Life, авария произошла во время преследования экипажем ГИБДД нарушителя на автомобиле Mercedes, который двигался со скоростью около 200 км/ч. Уходя от погони, машина врезалась в другую патрульную машину полиции, которая оказалась на пути. В результате аварии восемь человек пострадали, в их числе — трое сотрудников полиции.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.