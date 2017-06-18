Пропавшие члены экипажа эсминца ВМС США Fitzgerald были найдены мертвыми в отделениях корабля, которые были повреждены во время столкновения с филиппинским торговым судном. Погибшие члены экипажа находились в затопленной жилой части корабля. Об этом сообщило командование 7-го флота США.

«Моряки, считавшиеся пропавшими без вести в результате столкновения USS Fitzgerald и торгового корабля, были найдены. По мере того как поисково-спасательная группа получила доступ к поврежденным отсекам корабля, было установлено, что пропавшие члены экипажа находились в затопленной жилой части эсминца. В настоящий момент их тела отправлены в морской госпиталь в Йокосуке, где их личности будут установлены. Их семьи были проинформированы, и родным погибших была предоставлена помощь, необходимая в такой сложный момент. Имена моряков будут опубликованы после того, как будут отправлены все извещения», — говорится в сообщении.

17 июня американский эсминец столкнулся с торговым судном Филиппин недалеко от берегов Японии. До недавнего момента семь членов экипажа военного корабля считались пропавшими без вести.

Также известно, что в результате столкновения пострадали трое человек, в том числе, командир корабля.