Уже 26 июня новым премьер-министром Великобритании может стать министр внутренних дел страны Эмбер Радд, которая сменит на посту главы правительства Терезу Мэй.

Как пишет Sunday Times, у Терезы Мэй есть 10 дней, чтобы сохранить за собой пост премьера. Мэй должна обеспечить утверждение Палатой общин программы правительства, которая также прозвучит в тронной речи королевы Елизаветы II 21 июня и по которой парламент проголосует 28 июня, передает ТАСС.

В то же время может возникнуть риск, что нижняя палата парламента отвергнет программу. Тогда группа из по крайней мере 10 депутатов-консерваторов поставит вопрос о доверии премьеру. «Комитет-1922», который объединяет всех консерваторов, не входящих в правительство и голосовавших против Brexit, может предложить новую кандидатуру премьера уже 26 июня. Вероятным кандидатом считается Эмбер Радд, которая не скрывала своего негативного отношения к Brexit.