В посольстве РФ в Колумбии не получали сведений о пострадавших в результате взрыва в торговом центре Andino в Боготе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства Дениса Хромова.

«Держим ситуацию на контроле. На настоящий момент сведений о пострадавших россиянах в теракте в торговом центре Andino не поступало», — сказал он.

Ранее мэр города сообщил ,что в результате взрыва погибло трое человек, в том числе гражданка Франции, и не менее 9 человек пострадали. По его мнению, это теракт.