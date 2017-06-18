Туман на курильском острове Кунашир привел к задержке по крайней мере на два часа первого чартерного рейса из Японии на Южные Курилы, говорится в сообщении аэропорта города Накасибэцу на японском острове Хоккайдо.

Сообщается, что самолет авиакомпании «Аврора» DHC 8-Q400 готов к вылету и ждет разрешения на летном поле. Первый чартерный рейс должен доставить 70 бывших жителей Южных Курил и их сопровождающих для посещения могил предков, передает РИА «Новости».

«Из-за сильного тумана на Кунашире рейс отложен по крайней мере до 10:30 (04:30 мск)», — сказал один из организаторов визита.

В программе визита значится посещение островов Кунашир и Итуруп, а затем возвращение обратно на Хоккайдо.

В первой поездке бывших жителей сопровождают ряд официальных лиц, включая главу МИД Японии Нобуо Киси.