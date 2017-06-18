Трое убиты и как минимум 9 ранены в результате взрыва в Боготе
Трое человек убиты и как минимум девять ранены в результате взрыва в столице Колумбии — Боготе, пишет Caracol.
Мэр города Энрике Пеньялоса подтвердил, что одна из погибших является гражданкой Франции.
Ранее сообщалось об 11 раненых.
Мэр города назвал взрыв в торговом центре Andino терактом. В настоящий момент посетители центра эвакуированы.
На месте трагедии работают пожарные и сотрудники скорой помощи.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос выразил соболезнования пострадавшим и пообещал тщательно расследовать обстоятельства взрыва.