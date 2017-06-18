Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Twitter в блокировке аккаунтов своих сторонников, пишет Reuters.

Один из заблокированных аккаунтов принадлежит радиостанции Radio Miraflores. Она осуществляет вещание из президентского дворца, включая радиошоу «Час сальсы», которое ведет сам президент.

«Сегодня Twitter в Венесуэле деактивировал тысячи аккаунтов лишь за то, что они являются чавистами (последователи идей бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. — Ред.)», — заявил Мадуро.