Мощный взрыв прогремел в торговом центре в Боготе
Взрыв прогремел в одном из самых популярных торговых центров Centro Andino в столице Колумбии Боготе, посетители эвакуированы, мэр города заявил, что произошедшее было терактом.
По сообщениям очевидцев, взрыв произошел в туалете на втором этаже торгового центра, который расположен в туристическом районе Боготы. В результате инцидента пострадали пять человек, на место ЧП прибыли машины скорой помощи и пожарные, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Мэр Боготы Энрике Пеньялоса сообщил, что взрыв был террористической атакой.
«Мне больно из-за трусливой террористической атаки в Centro Andino», — написал градоначальник в Twitter. Мэр сообщил также, что в результате взрыва погиб один человек, были ранены 11 посетителей торгового центра.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос пообещал, что взрыв будет тщательно расследован, и выразил соболезнования пострадавшим.