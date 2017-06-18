Взрыв прогремел в одном из самых популярных торговых центров Centro Andino в столице Колумбии Боготе, посетители эвакуированы, мэр города заявил, что произошедшее было терактом.

По сообщениям очевидцев, взрыв произошел в туалете на втором этаже торгового центра, который расположен в туристическом районе Боготы. В результате инцидента пострадали пять человек, на место ЧП прибыли машины скорой помощи и пожарные, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Мэр Боготы Энрике Пеньялоса сообщил, что взрыв был террористической атакой.

Me duele atentado terrorista cobarde en Centro Andino. Hay una mujer muerta y cinco heridas — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) June 17, 2017

«Мне больно из-за трусливой террористической атаки в Centro Andino», — написал градоначальник в Twitter. Мэр сообщил также, что в результате взрыва погиб один человек, были ранены 11 посетителей торгового центра.

Actualizo información: 11 heridos en atentado terrorista Centro Andino — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) June 17, 2017

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос пообещал, что взрыв будет тщательно расследован, и выразил соболезнования пострадавшим.