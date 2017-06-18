Состояние лидера республиканцев в палате представителей конгресса США Стива Скалиса улучшилось. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение медицинского центра Medstar.

Сотрудники центра сообщили, что он перенес еще одну операцию и все еще находится в тяжелом состоянии, однако конгрессмен находится в сознании.

«Он лучше реагирует и разговаривает со своими близкими», — говорится в сообщении.

14 июня Джеймс Ходжкинсон (66 лет) открыл огонь по конгрессменам, которые готовились для благотворительной игры в бейсбол на тренировочном поле в Александрии, штат Виргиния. В результате четверо человек, в том числе и Стив Скалис, были ранены.