Администрация президента США Дональда Трампа не должна повторять ошибки его предшественника Барака Обамы и унижать Россию, так как западные страны заинтересованы в перезапуске отношений с Москвой и не смогут справиться без нее с международными вызовами, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Глава немецкого МИД в интервью Bild am Sonntag посоветовал администрации Трампа «искать нового начала» в отношениях с Россией, вступать с ней в новые переговоры. Он напомнил, что без России «мы не сможем справиться с конфликтами в Сирии, Ливии, на Украине и в других точках планеты», передает ТАСС.

«Попытка Барака Обамы унизить Россию была большой ошибкой. Я, как и прежде, надеюсь, что Вашингтон исправит эту ошибку», — сказал Габриэль.

Он обратил внимание на то, что в данный момент ситуация выглядит так, будто Вашингтон и Москва скорее отворачиваются друг от друга.

Во время своего президентства Барак Обама позволял себе высказывания в духе констатации, что Россия якобы является «региональной державой», которая на самом деле ничего не решает. Несмотря на объявленный ранее Дональдом Трампом курс на сближение с Москвой ради совместной борьбы с терроризмом, в США ведется подготовка законопроекта об ужесточении санкций против России, хотя госсекретарь Рекс Тиллерсон просит конгрессменов не отнимать возможностей будущего диалога с Москвой.