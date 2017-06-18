Американский режиссер Оливер Стоун сожалеет, что многие жители США не хотят налаживания отношений с РФ и не представляют, кто такой на самом деле президент России Владимир Путин. Об этом написало агентство ТАСС.

«Кажется, что в настоящее время в Америке многие люди — в госдепартаменте, в прессе и в ЦРУ — выступают против любых отношений с Россией. Это достойно сожаления», — заявил он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Режиссер также назвал Путина важным политиком мирового уровня и выразил сожаление, что США не прислушиваются к его мнению.

«В этой ситуации гротескно то, что многие американцы не знают, кем он является», — добавил он.

По словам Стоуна, на Западе не понимают, что Путин прежде всего стремится к тому, чтобы национальные интересы России уважали.

«Мое впечатление — Путин действительно хочет добрых отношений с Америкой, он считает, что США и Россия могли бы быть хорошими партнерами — в борьбе против терроризма, в усилиях по контролю над гонкой ядерных вооружений, по охране окружающей среды. И он попытался бы их наладить даже с Трампом», — отметил Оливер Стоун.

Ранее, 12 июня, вышел документальный фильм американского режиссера о Владимире Путине. Четырехсерийное интервью с президентом показывал кабельный телеканал Showtime.