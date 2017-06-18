Очередь в открывшуюся на Пятой авеню в Нью-Йорке «библиотеку» твитов президента США Дональда Трампа растянулась на всю улицу, число желающих посетить экспозицию значительно превысило вместительность помещения.

«Библиотека твиттера президента Дональда Трампа» содержит собрание наиболее значимых коротких изречений главы государства. Выставка открылась в пятницу по соседству со знаменитой Trump Tower, передает «РИА Новости».

Очередь из желающих зайти в новый музей с современной классикой растянулась вдоль 57-й улицы на Манхэттене. У входа в здание выставки дежурят полицейские. Все желающие могут посетить выставку бесплатно. В Нью-Йорке «библиотека» будет работать только в течение двух выходных дней.

.@realDonaldTrump Huge crowds here at your Presidential Twitter Library! Ten times bigger than Obama's! pic.twitter.com/KkaFy3042R — The Daily Show (@TheDailyShow) June 17, 2017

На экранах и плакатах посетители могут увидеть целое собрание состоящих из 140 знаков каждое сообщений в Twitter, которые опубликовал Дональд Трамп. Отдельное место занимает плакат в золотой рамке, на котором изображено одно из последних и незаконченных посланий Трампа: «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе». Это изречение Трампа было опубликовано им две недели назад, не было закончено, находилось в Twitter несколько часов, после чего было удалено.

В субботу «библиотека» твитов Трампа стала главной темой сатирической передачи The Daily Show. Его ведущий Тревор Ноа пообещал, что собрание 140-знаковых произведений Трампа будет показано и в других городах США.