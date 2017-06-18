Правительственная армия Ирака вышла к КПП Эль-Валид на границе с Сирией, выбив оттуда террористов.

Об этом сообщил телеканал «Аль-Манар».

КПП Эль-Валид находится напротив сирийского пограничного города Эт-Танф, который служит базой вооруженной оппозиции, сражающейся и c войсками президента Башара Асада, и с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в РФ) при поддержке международной коалиции во главе с США, сообщает ТАСС.

Ранее шиитские ополченцы, сражающиеся на стороне иракской армии против ИГ, заняли на границе с Сирией КПП Телль-Сфук к западу от Мосула и КПП Джаяр-Галфас.