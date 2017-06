Южнокорейский конгломерат Samsung планирует запустить английскую версию своего голосового помощника, установленного на последней модели флагманского смартфона компании Galaxy S8, до конца этого месяца, пишет агентство Yonhap со ссылкой источники.

Голосовой помощник Bixby является продвинутой системой распознавания голоса, установленной на смартфонах Galaxy S8 and its variant Galaxy S8 Plus, которые поступили в продажу в апреле.

Компания уже начала набирать волонтеров для тестирования англоязычной версии системы.

В первую очередь, Bixby на английском языке появится в США, затем новая версия помощника станет доступна в других англоязычных странах.