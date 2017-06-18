Безрамочный смартфон Maze Alpha, анонсированный на днях, стал доступен в России для предварительного заказа с 16 июня.

Информацию об этом распространила сама компания.

Известно, что устройство оснащено восьмиядерным процессором MediaTek Helio P25 в 2,5 ГГц и шестидюймовым ударопрочным дисплеем, сообщает «Федеральное агентство новостей».

При этом за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти предлагается заплатить $180.

Ранее китайский смартфон назвали «убийцей» Samsung Galaxy и iphone.