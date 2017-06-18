В столице Испании прошли демонстрации в поддержку беженцев, пишет французская газета Le Figaro. На улицы вышли несколько тысяч демонстрантов, требующих от правительства исполнить данное в Евросоюзе обещание принять более 17 тыс. беженцев.

«Ни один человек не является нелегальным», — так звучал один из лозунгов на демонстрации.

Организатором акции является международная некоммерческая организация Amnesty International. Как утверждают ее представители, Испания приняла лишь 1,3 тыс. беженцев вместо 17,3 тыс.