Власти Франции предложили Великобритании помощь в расследовании причин крупнейшего в Лондоне пожара, произошедшего в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower.

По словам министра территориальной целостности Франции Ришара Феррана, французская сторона готова посодействовать британским властям в установлении причин пожара и распространения огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

Ферран также обратился к французским строителям и собственникам зданий с призывом неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности и проводить учебные эвакуации.

Напомним, 14 июня в Лондоне вспыхнул 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. В результате продолжавшегося почти два дня пожара погибли от 30 до 70 человек, 58 пропали без вести. Премьер-министр Тереза Мэй в субботу признала ошибки властей при тушении этого пожара, ставшего одним из крупнейших бедствий для города в последнее время, не считая терактов.