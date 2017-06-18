Около 10 человек погибли и еще несколько получили ранения в ДТП с автобусом в Бразилии.

Об этом заявило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местную полицию.

«Автобус перевернулся и врезался в дорожное ограждение. Мы подтверждаем гибель не менее 10 человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом власти пока не располагают точным количеством пассажиров автобуса.

Сама трасса BR-135, на которой произошла авария, в народе именуется «дорогой смерти» из-за плохих условий.