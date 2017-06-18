Туристический автобус опрокинулся в Бразилии, не менее 10 погибших
Около 10 человек погибли и еще несколько получили ранения в ДТП с автобусом в Бразилии.
Об этом заявило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местную полицию.
«Автобус перевернулся и врезался в дорожное ограждение. Мы подтверждаем гибель не менее 10 человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».
При этом власти пока не располагают точным количеством пассажиров автобуса.
Сама трасса BR-135, на которой произошла авария, в народе именуется «дорогой смерти» из-за плохих условий.