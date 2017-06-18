В результате пожара в жилом доме в канадском городе Сан-Реми в 30 километрах от Монреаля в провинции Квебек пострадал один человек, 15 удалось спасти.

По данным CBC, пострадавший был госпитализирован, о его состоянии не сообщается. Телеканал также не приводит данных о спасенных жильцах дома, однако известно, что с ними работают сотрудники канадского Красного Креста, передает ТАСС.

Пожар в данный момент локализован, но не потушен полностью. Зданию причинен значительный ущерб. Выяснением причин пожара занимаются полиция и пожарные.

Напомним, в ночь на 14 июня в Великобритании произошел один из самых крупных для королевства пожаров в жилых домах — горела многоэтажная башня Grenfell Tower. В результате пожара погибло не менее 30 человек, по некоторым данным — 70 человек, 58 числятся пропавшими без вести. Пожар начался с нижних этажей здания, оставив в ловушке жителей верхних этажей.