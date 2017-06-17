Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй будут информировать лично о ходе расследования пожара в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня было решено, что о ходе публичного расследования мне будут докладывать лично. Как премьер-министр, я буду отвечать за его исполнение», — сообщила премьер-министр в официальном заявлении.

Она отдала распоряжение начать открытое расследование обстоятельств пожара, а также принять меры по оказанию помощи пострадавшим и их близким.

Мэй отметила работу экстренных служб, но признала, что при ликвидации пожара власти допустили ошибки.

«Реакция наших служб оперативного реагирования, Национальной системы здравоохранения и местной общины была героической. Но, откровенно говоря, оказание поддержки семьям, которые нуждались в помощи или основной информации в первые часы после этой ужасной трагедии, не было обеспечено достаточно хорошо», — говорится в сообщении.

Ранее британские власти приняли решение выплатить $6,4 млн пострадавшим в результате пожара.

В ночь на 14 июня произошел пожар в жилом многоэтажном доме Grenfell Tower. 58 человек, проживавшие в этом доме, считаются пропавшими без вести. Точное число жертв трагедии пока неизвестно.