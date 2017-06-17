Американское движение Main Street Patriots организовало у штаб-квартиры телеканала CNN в Атланте акцию протеста против информационной политики канала и других СМИ по освещению деятельности президента Дональда Трампа.

Участники акции заявили, что вышли на улицу, чтобы высказаться против «фейковых» новостей этого телеканала и других ключевых американских СМИ. Вышедшие на митинг активисты обвинили CNN в «журналистской некомпетентности на ежедневной основе», передает РИА «Новости».

Одна из лидеров движения Дебби Доули призвала всех поддерживающих президента США Дональда Трампа «быть столь же мотивированными и нацеленными» на его поддержку, как и те, кто выступают против него.

Данных о числе участников акции не приводится. Телеканал CNN не выпускал сообщений об акции протеста у его штаб-квартиры.

Напомним, сам Дональд Трамп неоднократно обвинял СМИ США во лжи, попытках принизить его заслуги и «фейковых» новостях о его якобы существующих связях с Россией и других вопросах. Трамп также считает, что ни один лидер в истории США ранее никогда не подвергался такой травле в СМИ, как он.