Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино остался доволен организацией Кубка конфедераций.

«Я очень впечатлен, у меня очень положительные впечатления. Я вижу, что люди воодушевлены, они также сильно вовлечены в процесс того, что происходит», — цитирует Инфантино «Интерфакс».

Он также выразил уверенность, что чемпионат мира по футболу будет также организован на высоком уровне.

Ранее на стадионе «Санкт-Петербург» состоялась церемония открытия Кубка Конфедераций. После этого стартовал первый матч Кубка между Россией и Новой Зеландией, в котором победу одержала российская сборная.