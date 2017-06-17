Водитель автобуса, который перевозил детей, будучи пьяным, задержан инспекторами ДПС в Цимлянском районе Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Днем в субботу внимание сотрудников привлек автобус марки «ПАЗ» с опознавательным знаком «Перевозка детей», который двигался по необычной траектории. Автобус был остановлен. В салоне находились 15 несовершеннолетних, которые возвращались в хутор Паршиков из бассейна в городе Цимлянске.

Медицинское освидетельствование 66-летнего водителя автобуса на состояние алкогольного опьянения показало содержание 0,248 промилле в его крови.

Мужчина привлечен к административной ответственности. В настоящее время устанавливается, как водитель был отправлен в рейс без прохождения обязательного медосмотра.