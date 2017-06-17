Нападающий российской сборной по футболу Федор Смолов был назван лучшим игроком матча между Россией и Новой Зеландией на Кубке конфедераций.

«Федор Смолов признан лучшим игроком матча! Приз ему вручает Александр Кержаков!» — говорится в сообщении сборной России в Twitter.

Смолов забил гол на 69-й минуте встречи, сделав счет игры 2:0. Первый мяч был забит новозеландцем Майклом Боксоллом в собственные ворота.