Смолов назван лучшим игроком матча между Россией и Новой Зеландией
Нападающий российской сборной по футболу Федор Смолов был назван лучшим игроком матча между Россией и Новой Зеландией на Кубке конфедераций.
«Федор Смолов признан лучшим игроком матча! Приз ему вручает Александр Кержаков!» — говорится в сообщении сборной России в Twitter.
Смолов забил гол на 69-й минуте встречи, сделав счет игры 2:0. Первый мяч был забит новозеландцем Майклом Боксоллом в собственные ворота.
Федор Смолов признан лучшим игроком матча! Приз ему вручает Александр Кержаков! pic.twitter.com/KoGpDX3TPh— Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2017
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