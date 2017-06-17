Один человек погиб в результате пограничного инцидента в Персидском заливе, когда береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по иранским лодкам.

Об этом заявил телеканал Press TV, ссылаясь на источники в Тегеране, где осуждают поведение пограничников.

«Не установив, пересекли ли иранские лодки саудовские границы, береговая охрана этой страны открыла огонь по иранским лодкам, иранский рыбак был убит», — цитирует «РИА Новости» сообщение МИД Ирана.

На данный момент Тегеран пытается установить, входили ли рыбаки в саудовские территориальные воды.