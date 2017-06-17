Из Израиля депортированы более 350 нелегальных мигрантов после атаки нескольких палестинцев на полицию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету «Йедиот Ахронот».

В пятницу трое палестинцев-нелегалов с ножами и пистолетом-пулеметом напали на полицейских в Иерусалиме. Они были убиты ответным огнем, при этом от полученных ранений скончалась сотрудница полиции.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная на территории России террористическая группировка ИГ, однако позже палестинское движение ХАМАС опровергло ее причастность к произошедшему.

В ответ на действия палестинцев была проведена спецоперация по задержанию нелегалов в Иерусалиме и их депортация из страны.