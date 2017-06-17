Столкновение трактора с пассажирским поездом в Пензенской области произошло после того, как водитель выехал на железнодорожный переезд и поехал навстречу приближающемуся составу, сообщает Приволжская транспортная прокуратура, комментируя произошедшее накануне ЧП.

Машинист поезда за 300 м до трактора применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось, водитель погиб на месте. В поезде «Воркута–Адлер», состоявшем из 16 вагонов, было 374 взрослых пассажира и 55 детей, говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 42-летний водитель, управлявший личным трактором «Беларусь», выехал на железнодорожный переезд, не обращая внимания на предупредительные сигналы звуковой и световой сигнализации о приближении железнодорожного состава, и направил трактор навстречу движущемуся в сторону города Пензы пассажирскому поезду», — сказано в сообщении.

В результате ЧП жалоб от пассажиров не поступало, локомотив состава был серьезно поврежден и пройдет капитальный ремонт. На станции Пенза он был заменен на исправный, после чего поезд продолжил движение с задержкой в 44 минуты. Размер ущерба железнодорожному переезду уточняется.

Прокуратура начала проверку по факту столкновения трактора с поездом.