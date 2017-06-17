Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту, как считают в Киеве, незаконного вывоза угля, который добыт на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В заявлении пресс-секретаря в Facebook сказано, что украинский бизнесмен Сергей Курченко, объявленный ранее в розыск, совместно с лицами субъектов хозяйствования в Луганской и Донецкой областях закупают антрацит и вывозят его на территорию России. В дальнейшем, как утверждает Сарган, происходит реализация этого угля.

«В действиях Курченко, должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины «Финансирование терроризма», — написала Сарган.

Она сообщила также, что по данному факту начата досудебная проверка.

С 15 февраля 2017 года из-за блокады поставок антрацита из Донбасса на Украине объявлено чрезвычайное положение. Началось всё из-за торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны украинских националистов.

В мае глава минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что его ведомство требует от украинских ведомств конфисковать «угольную продукцию» при ее заходе на территорию Украины с неподконтрольных территорий Донбасса.