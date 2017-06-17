Сборная России по футболу показывает уровень самоотдачи, который позволит ей бороться за первое место на Кубке конфедераций. Такое мнение высказал, комментируя журналистам итоги первого матча Кубка конфедераций, вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Он подчеркнул, что по демонстрируемой самоотдаче российская сборная сможет побороться за победу на турнире.

«Нам будут противостоять сильные соперники — португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы. Надо просто играть с огромной самоотдачей, отдавать всё, что у тебя есть, а дальше всё сложится», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее в субботу российская сборная обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.