Мутко: сборная России способна бороться за победу на Кубке конфедераций
Сборная России по футболу показывает уровень самоотдачи, который позволит ей бороться за первое место на Кубке конфедераций. Такое мнение высказал, комментируя журналистам итоги первого матча Кубка конфедераций, вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Он подчеркнул, что по демонстрируемой самоотдаче российская сборная сможет побороться за победу на турнире.
«Нам будут противостоять сильные соперники — португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы. Надо просто играть с огромной самоотдачей, отдавать всё, что у тебя есть, а дальше всё сложится», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Ранее в субботу российская сборная обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.