Полет на Марс «в одну сторону» не имеет смысла, необходимо дождаться технологий, позволяющих вернуться.

Об этом заявил глава исследовательского отдела Института физических исследований в Аризоне Джонатан Дэвис.

Через 20 лет появятся технологии, которые позволят совершать перелеты в Солнечной системе за считаные дни, приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Вот тогда можно будет совершить экспедицию на Марс, считает Дэвис.

Ранее идею полета в один конец, без возможности вернуться назад, выдвинул основатель частной американской аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск.