Президент Бразилии Мишел Темер 19 июня подаст в суд на совладельца холдинга J&F Жоэсли Батисты за обвинение в коррупции, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

«Против него (Батисты) будут поданы гражданский и уголовный иски. Будет доказано, что он лжет, и ему придется выплатить должную финансовую компенсацию за ущерб, который был нанесен не только администрации президента, но и всей Бразилии», — цитирует сообщение ТАСС.

В интервью, опубликованном в субботу журналом Epoca, Батиста называет Темера «лидером самой опасной организованной преступной группировки» в стране.

По словам совладельца J&F, президент якобы неоднократно требовал от его компании деньги и пользовался его самолетом.