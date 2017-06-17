Вокалист группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко задержан на стадионе «Санкт-Петербург Арена» на матче открытия Кубка конфедераций, сообщает группа.

Связи с музыкантом в настоящий момент нет, говорится в сообщении группы в «ВКонтакте».

«Удалось выяснить, что причиной задержания стало «обнаружение у задержанного лица пакета с веществом растительного происхождения», — сказано в сообщении.

Напомним, в субботу в Санкт-Петербурге прошел матч открытия Кубка конфедераций по футболу, сборная России уверенно обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.