«Лада Калина» с мужчиной и женщиной была раздавлена между грузовиками под Санкт-Петербургом, оба человека погибли. Об этом заявил представитель регионального управления ГИБДД. Отмечается, что самосвал Dongfeng совершил наезд на стоящую на светофоре легковушку, из-за чего ее зажало между ним и стоящим впереди грузовиком. «В «Ладе» погибла водитель — женщина 1982 года рождения и ее пассажир — мужчина 1984 года рождения», — цитирует сообщение «РИА Новости». Инцидент произошел на автодороге Юкки–Кузьмолово в Ленинградской области.