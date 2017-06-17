Режиссер девятого эпизода «Звездных войн» Колин Треворроу заявил, что осознает степень ответственности, которая лежит на нем, — снять фильм, который будет не хуже двух предыдущих серий саги о Люке Скайуокере, и вдобавок сделать максимально убедительным его финал.

«Я был ребенком «Звездных войн», они были для меня всем. Я собираюсь выложиться на 120%», — цитирует режиссера Independent.

Треворроу рассказал, что с момента, когда он начал работать над фильмом в 2015 году, он окружен по-настоящему гениальными продюсерами и креативными сценаристами из Lucasfilm.

«Я имею в виду, что в процесс вовлечены лучшие умы и все они увлечены тем, чтобы снять самую увлекательную и эмоциональную концовку, которую мы только можем», — отметил режиссер.

Фильм «Звездные войны-9» выйдут в широкий прокат 24 мая 2019 года.