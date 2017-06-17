Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин хочет забрать дело о гибели шестилетнего ребенка в ДТП в Балашихе из прокуратуры в свое ведомство.

Об этом заявили в пресс-службе СК.

Официальный представитель ведомства сообщил, что Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области ходатайствовать об этом перед прокурором Московской области.

По мнению СК, это поможет сделать расследование более объективным и полным.

Напомним, что в ДТП в Балашихе погиб шестилетний ребенок, у которого в крови якобы было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. СК уже возбудил и расследует уголовное дело по факту халатности судебных экспертов. Также на свидетелей происшествия оказывается давление.