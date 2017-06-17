Пожар в многоэтажном доме на улице Ленина в Екатеринбурге возник днем в субботу, 17 июня. Жителей из квартир вывели сотрудники МЧС и газовой службы, пострадавших нет.

Очаг возгорания находился в подвале, горел строительный мусор. Распространения огня удалось не допустить, пожар потушили менее, чем за час.

На месте был развернут штаб по тушению пожара, ситуация осложнялась тем, что в доме деревянные перекрытия. К настоящему времени пожар полностью потушен, причины пожара выясняются.